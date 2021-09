Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 settembre 2021 (Di lunedì 27 settembre 2021) Questa sera, lunedì 27 settembre 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 27 settembre 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. anticipazioni Al centro della puntata, il dibattito sulla certificazione verde, le assoluzioni in appello al processo sulla presunta trattativa Stato Mafia e il rincaro delle bollette per famiglie e imprese. Nel corso della puntata, spazio anche a un reportage ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 settembre 2021) Questa sera, lunedì 27, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 27, di? Di seguito tutte leAl centro della puntata, il dibattito sulla certificazione verde, le assoluzioni in appello al processo sulla presunta trattativa Stato Mafia e il rincaro delle bollette per famiglie e imprese. Nel corso della puntata, spazio anche a un reportage ...

