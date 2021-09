Quarta giornata Serie A femminile: il Milan cade, la Juventus non si ferma (Di lunedì 27 settembre 2021) Risultati e classifiche della Quarta giornata della Serie A femminile. Vittoria di Juventus, Sassuolo e Fiorentina. Rinviate due partite Dopo la sosta per la Nazionale di Milena Bertolini, la Serie A femminile torna in campo per la Quarta giornata di campionato. Solo 4 i match disputati a causa dei rinvii di Inter-Roma (casi Covid nel clan nerazzurro) e Sampdoria-Pomigliano (maltempo). Di seguito il riepilogo dei match: HELLAS VERONA – NAPOLI femminile 0-0 Hellas Verona Women (che acquista il primo punto della stagione) e Napoli femminile (che ha 4 punti) hanno pareggiato. L’occasione più chiara del Verona nel primo tempo è quella di Pasini al 41’, che ha fermato e tirato la ... Leggi su zon (Di lunedì 27 settembre 2021) Risultati e classifiche delladella. Vittoria di, Sassuolo e Fiorentina. Rinviate due partite Dopo la sosta per la Nazionale di Milena Bertolini, latorna in campo per ladi campionato. Solo 4 i match disputati a causa dei rinvii di Inter-Roma (casi Covid nel clan nerazzurro) e Sampdoria-Pomigliano (maltempo). Di seguito il riepilogo dei match: HELLAS VERONA – NAPOLI0-0 Hellas Verona Women (che acquista il primo punto della stagione) e Napoli(che ha 4 punti) hanno pareggiato. L’occasione più chiara del Verona nel primo tempo è quella di Pasini al 41’, che hato e tirato la ...

