Quarantena a scuola, Ciciliano (CTS) perplesso sulla riduzione da 7 a 5 giorni per i vaccinati (Di lunedì 27 settembre 2021) Fabio Ciciliano, membro del Cts in un'intervista a 'Il Messaggero' preannuncia la linea del comitato. Si va verso il 75-80%? "Il numero esatto è oggetto di definizione ma sì, l'orientamento è un allargamento dei posti occupabili in sala - risponde - parliamo di ambienti chiusi in cui però si sta seduti e con la mascherina, senza neppure parlare con altri spettatori. Sempre indossando la maschera e sfruttando il Green pass quindi, si può fare". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021) Fabio, membro del Cts in un'intervista a 'Il Messaggero' preannuncia la linea del comitato. Si va verso il 75-80%? "Il numero esatto è oggetto di definizione ma sì, l'orientamento è un allargamento dei posti occupabili in sala - risponde - parliamo di ambienti chiusi in cui però si sta seduti e con la mascherina, senza neppure parlare con altri spettatori. Sempre indossando la maschera e sfruttando il Green pass quindi, si può fare". L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : IN QUARANTENA SOLO I COMPAGNI DI BANCO L'ipotesi di Regione Lazio per evitare che le classi finiscano anche quest'a… - Agenzia_Ansa : Fondazione Gimbe: 'A scuola in presenza al 100% è un obiettivo rischioso. Sono già molti gli studenti in quarantena… - StefaniaChiale : Tre giorni di scuola = 37 classi in quarantena Otto giorni di scuola = 90 classi in quarantena (+146%) = torna la… - orizzontescuola : Quarantena a scuola, Ciciliano (CTS) perplesso sulla riduzione da 7 a 5 giorni per i vaccinati - _harryxsmile_ : @acciokindness buongiorno amoo, io tutto bene daii oggi rientro a scuola dopo una settimana di quarantena -