Il fantacalcio 3.0 vale 4,3 miliardi. La giapponese Softbank ha infatti guidato un round di finanziamento da 680 milioni di dollari per Sorare, startup francese del fantacalcio con blockchain che si basa sull'acquisto e vendita di figurine in formato digitale. NFT, ovverosia Non-fungible Token, è il termine tecnico delle figurine di nuova generazione: il "celo celo manca" ora si fa online tramite dei certificati di autenticità digitali utilizzati per la prima volta nel mondo dell'arte e che ora stanno spopolando anche per il calcio. Tanto che la valutazione di Sorare, dopo l'operazione da 680 milioni di dollari, è schizzata fino a 4,3 miliardi. Il settore della blockchain, d'altronde, è in grande espansione anche nel settore calcistico, guardando per esempio alle operazioni di sponsorizzazione di Socios con l'Inter e Digitalbits sia ...

Quanto vale il fantacalcio

Il settore della blockchain è in grande espansione anche nel settore calcistico. Come il calcio si sta digitalizzando ...

