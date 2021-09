Quando è uscito Godimhen hanno esultato tutti | soprattutto Godin

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il mio Napoli-Cagliari 2-0 “E ora, dopo 2 trasferte sublimi, come vedremo il Napoli opposto a squadre chiuse e organizzate, tipo il Cagliari, che si cementano in area di rigore?” Risposta secca del Minao: già l’abbiamo visto contro la Juve. Giusto, come ho fatto a non pensarci. “Contro la Juve, la squadra ha dovuto rincorrere da subito per la cazzata di Manolas, col Cagliari invece riuscirà a scardinare il fortino con più tranquillità e consapevolezza?” E il Minao ha spiegato: certo, perché non ci sarà bisogno di rimontare e sicuramente perché Manolas non giocherà… Giusto, come ho fatto a non vederlo. Poco prima, ho però visto a Roma, come ai tempi della Sangiovannese, il camerata Sarri felice esultare per la conquista del derby e salutare la sua nuova curva, tenendo l’aquilotto al braccio. Prossimo step, il trasferello di Chinaglia, spacciato per tatuaggio, e la foto di Almirante ...