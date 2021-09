Puigdemont scarcerato | Sanchez tira un sospiro di sollievo | il suo governo dipende anche da lui

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) I simboli in politica hanno un significato, possono delineare una carriera o tracciare un percorso pubblico. I luoghi scelti da Carlesper fissare il suo “esilio” provvisorio o per partecipare ad eventi politici hanno una forte carica icastica, qualche volta per caso, altre perché frutto di una strategia ponderata. Per evitare il carcere dopo lo scellerato referendum del 1 ottobre 2017 scelse Waterloo, la piccola cittadina immersa nella campagna belga. Sono pochi i luoghi al mondo che hanno pari forza evocativa nel portare alla mente una disfatta. Lo stesso effetto provocato dall’improvvisata consultazione di quel primo ottobre: una sconfitta bruciante per la democrazia. I cui pilastri furono sbriciolati in poche ore dalla risposta di Madrid, muscolare e scomposta, e dalla sfrontatezza della Generalitat. La più alta istituzione catalana pianificò un ...