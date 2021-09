Puidgemont | torno in Italia per udienza il 4 ottobre dal giudice

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Puidgemont torno

askanews

L'arresto di, avvenuto giovedì 23 settembre, è stato revocato dalla Corte d'Appello il giorno dopo proprio per dare modo al leader indipendentista di partecipare alle attività del ...Leggi anchelibero, niente estradizione verso la SpagnaPuigdemont ha annunciato che lunedì 27 settembre tornerà in Belgio. Bagno di folla per Puigdemont ad Alghero: "Torno a Sassari il 4 ottobre". In conferenza stampa ad Alghero il leader catalano ha dich ...E' in carcere, a Sassari, il leader indipendentista catalano Puigdemont. E' stato arrestato appena sbarcato ad Alghero dove doveva partecipare a un festival. Ora e' la corte d'appello di Sassari decid ...