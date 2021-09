Psg, Pochettino verso il City: «Messi? Vediamo. Loro favoriti» (Di lunedì 27 settembre 2021) “Messi? Non confermo nulla fino al giorno della partita. Sarà disponibile per il gruppo. Complicato il suo adattamento? Ha trascorso vent’anni a Barcellona. Lasciate che i giocatori si adattino al Loro nuovo ambiente, che si sentano come a casa”. Così Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, parlando in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League contro il Manchester City. In dubbio anche Verratti. “Si è allenato bene negli ultimi giorni. Pensiamo che possa essere nel gruppo”, ha detto. Sulle presunte frizioni tra Mbappé e Neymar, il tecnico del Psg ha aggiunto: “Sono ragazzi fantastici. Nel calcio, questo genere di cose accadono. Qui l’obiettivo permanente è vincere. Ha fatto molto rumore fuori dal gruppo ma internamente non è stato niente. I due si sono parlati, ho parlato anche con ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) “? Non confermo nulla fino al giorno della partita. Sarà disponibile per il gruppo. Complicato il suo adattamento? Ha trascorso vent’anni a Barcellona. Lasciate che i giocatori si adattino alnuovo ambiente, che si sentano come a casa”. Così Mauricio, allenatore del Psg, parlando in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League contro il Manchester. In dubbio anche Verratti. “Si è allenato bene negli ultimi giorni. Pensiamo che possa essere nel gruppo”, ha detto. Sulle presunte frizioni tra Mbappé e Neymar, il tecnico del Psg ha aggiunto: “Sono ragazzi fantastici. Nel calcio, questo genere di cose accadono. Qui l’obiettivo permanente è vincere. Ha fatto molto rumore fuori dal gruppo ma internamente non è stato niente. I due si sono parlati, ho parlato anche con ...

