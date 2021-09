Psg, Pochettino: «Donnarumma? Grandi portieri si adattano» (Di lunedì 27 settembre 2021) “Donnarumma gioca? Non confermo la squadra. Abbiamo Grandi portieri e tutti i Grandi portieri si adattano alle richieste dello staff tecnico. Siamo contenti di quello che stanno facendo finora”. Così Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, parlando in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League contro il Manchester City. “Il PSG è un club speciale, che vive in condizioni speciali”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) “gioca? Non confermo la squadra. Abbiamoe tutti isialle richieste dello staff tecnico. Siamo contenti di quello che stanno facendo finora”. Così Mauricio, allenatore del Psg, parlando in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League contro il Manchester City. “Il PSG è un club speciale, che vive in condizioni speciali”, ha aggiunto.

