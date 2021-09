PSG, Pochettino annuncia un grande ritorno! (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella conferenza stampa di presentazione al match di Champions League tra il suo Psg e il Manchester City, Mauricio Pochettino, come riporta Tmw.com, ha parlato della delicata questione legata a Messi: “Il cambio con il Lione? I giocatori sono tranquilli, si allenano bene. C’è una buona atmosfera. Siamo in un club speciale e dobbiamo accettare il fatto di vivere situazioni speciali, diverse. Devono capirlo. Ma il gruppo vive molto bene ed è molto equilibrato. Leo sarà disponibile e si è allenato ma non posso dire se giocherà. Ha trascorso venti anni a Barcellona. C’è bisogno che si abitui al nuovo ambiente, che si senta a casa“. Nonostante le ultime uscite non idilliache, Leo Messi dovrebbe essere della partita. Il suo processo di adattamento potrebbe subire una svolta decisiva proprio nella sfida che lo vedrà di fronte al suo tanto amato allenatore, Pep ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella conferenza stampa di presentazione al match di Champions League tra il suo Psg e il Manchester City, Mauricio, come riporta Tmw.com, ha parlato della delicata questione legata a Messi: “Il cambio con il Lione? I giocatori sono tranquilli, si allenano bene. C’è una buona atmosfera. Siamo in un club speciale e dobbiamo accettare il fatto di vivere situazioni speciali, diverse. Devono capirlo. Ma il gruppo vive molto bene ed è molto equilibrato. Leo sarà disponibile e si è allenato ma non posso dire se giocherà. Ha trascorso venti anni a Barcellona. C’è bisogno che si abitui al nuovo ambiente, che si senta a casa“. Nonostante le ultime uscite non idilliache, Leo Messi dovrebbe essere della partita. Il suo processo di adattamento potrebbe subire una svolta decisiva proprio nella sfida che lo vedrà di fronte al suo tanto amato allenatore, Pep ...

