Psg, Messi lavora in gruppo: contro Guardiola ci sarà (Di lunedì 27 settembre 2021) Lionel Messi è tornato regolarmente ad allenarsi. L'argentino è pronto per sfidare il suo maestro Guardiola in Champions Ottime notizie in casa Psg. Lionel Messi ha recuperato dal problema al ginocchio che lo aveva costretto a saltare le ultime due gare di campionato ed è tornato ad allenarsi in gruppo, pronto a sfidare il suo mentore Pep Guardiola in Champions League domani sera. Hanno lavorato con i compagni anche Neymar e Mbappè, mentre ancora non si è rivisto Sergio Ramos. L'articolo proviene da Calcio News 24.

