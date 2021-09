Psg-Manchester city | tutti i numeri della super sfida di Champions

(Di lunedì 27 settembre 2021) Paris Saint-Germain esi incontreranno per la sesta volta, mentre i francesi sono ancora alla ricercaprima vittoria in questa(2N, 3P). Solo contro la Juventus (otto) il Paris Saint-Germain ha giocato più partite nelle competizioni europee senza vincere. Il Paris Saint-Germain non è riuscito a mantenere la porta inviolata ine quattro i suoi incontri contro ilinLeague – solo contro il Milan ha giocato almeno altrettante partite senza mantenere porta inviolata in Coppa dei Campioni/League (anche quattro). Comprese due sconfitte contro ilinLeague la scorsa stagione, il Paris Saint-Germain ...

Ultime Notizie dalla rete : Psg Manchester

Sembrano arrivare segnali positivi in casa Paris Saint-Germain per quanto riguarda le condizioni di Lionel Messi. L'argentino, dopo aver saltato le ultime due gare di campionato contro Metz e Montpell ...La partita PSG - Manchester City del 28 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il Gruppo A di Champions League ...