Psg - Manchester City, sfida stellare all'insegna del Goal (Di lunedì 27 settembre 2021) L'urna le ha messe di nuovo faccia a faccia un anno dopo. La rivincita della semifinale di Champions League della scorsa stagione va in scena al Parco dei Principi , dove il Psg di Donnarumma (... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 settembre 2021) L'urna le ha messe di nuovo faccia a faccia un anno dopo. La rivincita della semifinale di Champions League della scorsa stagione va in scena al Parco dei Principi , dove il Psg di Donnarumma (...

Advertising

DiMarzio : #PsgManCity, è il momento di #GigioDonnarumma - SulemanSalahal1 : RT @PSGhub: Marco Verratti & Leo Messi are in PSG’s 23-men group, ready to face Manchester City tomorrow. @SaberDesfa ????????? - FerranTorresSZN : Do Manchester City own Psg? - sportli26181512 : #Psg-Manchester City, sfida stellare all'insegna del Goal: Rivincita della semifinale di #Champions di un anno fa,… - CjCronwell : RT @PSGhub: Marco Verratti & Leo Messi are in PSG’s 23-men group, ready to face Manchester City tomorrow. @SaberDesfa ????????? -