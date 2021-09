Psg | il padre di Herrera | “Ander era in contatto con il Barcellona”

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Ad un certo punto,era incon ilma, per diversi motivi, non se n’è fatto nulla“. Pedrodel centrocampista del Psg, ha riportato questa indiscrezione sull’ultima sessione di calciomercato, in cui il figlio sarebbe stato molto vicino a firmare per i blaugrana. Pedro, nelle parole riportate da As, ha poi spiegato: “Comunque, agli occhi di mio figlio il club più grande di Spagna è il Zaragoza, dove ha cominciato e sua città natale. È sempre rimasto incon il sindaco della città e ha finanziato numerosi progetti, anche legati al Covid. Non so se sarà mai presidente del Real Zaragoza, ma quasi sicuramente sarà un dirigente influente o un azionista”. SportFace.

Corriere dello Sport

