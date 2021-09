Project Galileo, la risposta italiana al genere Souls-like sarà presente al Tokyo Game Show (Di lunedì 27 settembre 2021) Jyamma Games, studio indipendente milanese, è al lavoro su un gioco, dal titolo provvisorio Project Galileo, che sarà una risposta tutta italiana al genere dei Souls-like. Come riportano i colleghi di Multiplayer, lo studio sarà tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2021 che si terrà alla fine di questo mese. Giacomo Greco, CEO di Jyamma Games, ha spiegato perché il team sarà all'evento giapponese: "I tempi sono maturi, Jyamma Games è pronta a presentarsi al pubblico asiatico, estremamente qualificato e appassionato alla tipologia di videogiochi come quello che stiamo sviluppando, il ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) Jyammas, studio indipendente milanese, è al lavoro su un gioco, dal titolo provvisorio, cheunatuttaaldei. Come riportano i colleghi di Multiplayer, lo studiotra i protagonisti del2021 che si terrà alla fine di questo mese. Giacomo Greco, CEO di Jyammas, ha spiegato perché il teamall'evento giapponese: "I tempi sono maturi, Jyammas è pronta a presentarsi al pubblico asiatico, estremamente qualificato e appassionato alla tipologia di videogiochi come quello che stiamo sviluppando, il ...

Advertising

Eurogamer_it : #ProjectGalileo, la risposta italiana al genere Souls-like sarà al #TokyoGameShow2021. - Tech_Gaming_it : Project Galileo: Il soulslike italiano verrà mostrato al Tokyo Game Show 2021 - infoitscienza : Project Galileo, il Souls-like ambientato in Italia, sarà al Tokyo Game Show 2021 – Notizia – PCVideogiochi per PC… - Nextplayer_it : Project Galileo un solus-llike tutto italiano sarà presente al Tokyo Game Show - Multiplayerit : Project Galileo, il Souls-like ambientato in Italia, sarà al Tokyo Game Show 2021 -