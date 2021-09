Probabili formazioni Shakhtar Donetsk-Inter | Champions League 2021 2022

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ledi, match della seconda giornata di fase a gironi di. La squadra nerazzurra insegue la vittoria e i tre punti dopo la beffa contro il Real Madrid a San Siro. Fischio d’inizio alle 18:45 di martedì 28 settembre all’Olimpiyskiy Stadium (Kiev). Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e parole dei protagonisti.– Dzeko e Lautaro Martinez pronti dal 1? con Correa pronto a subentrare. Dumfries e Perisic sulle corsie laterali. Barella, Brozovic e Calhanoglu a centrocampo. Le(4-3-3): Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Marcos Antonio, Teté, ...

Ledi Porto - Liverpool PORTO (4 - 4 - 2) : Costa; Mario, Mbemba, Marcano, Wendell; Otavio, Uribe, Oliveira, Diaz; Corona, Taremi. All : Conceição. LIVERPOOL (4 - 3 - 3) : ...PSG - Manchester City è una partita della seconda giornata della fase a gironi della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche,, pronostici, diretta tv e streaming. PSG - MANCHESTER CITY - martedì ore 21:00 Il piatto forte della seconda giornata della fase a gironi di Champions League è sicuramente la ...Probabili formazioni Atalanta-Young Boys - Dopo l'ottimo pareggio contro l'Inter, l'Atalanta è pronta a confermare il suo ottimo momento in Champions League ...Le probabili formazioni di Verona-Spezia, match della settima giornata di Serie A 2021/2022. Tutto pronto allo stadio Bentegodi per la sfida che mette di fronte gli scaligeri e i liguri, due compagini ...