Primavera | Frustalupi | Buona la reazione nel secondo tempo | peccato non aver trovato il gol Brutte notizie su Vergara

(Di lunedì 27 settembre 2021) Brutta sconfitta per il Napolinel match contro il Pescara finito 1-3. Nel post partita ai microfoni di SpazioNapoli è intervenuto il misterche ha commentato la partita e la prestazione dei sui ragazzi. Di seguito le sue dichiarazioni: “Oggi eravamo partiti benissimo, siamo subito andati in vantaggio, ma purtroppo abbiamo commesso un errore giovanile e abbiamo regalato il gol del pareggio. La rete del vantaggio, invece, è stata un eurogol del Pescara e, proprio mentre stavamo costruendo qualche azione per il pareggio, abbiamo subito il terzo gol che ci ha tagliato un po’ le gambe. Il, però, è stato molto confortante: abbiamo praticamente giocato a una porta sola, loro hanno costruito solo qualche contropiede. Purtroppo non siamo riusciti a segnare e accorciare le ...

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PESCARALe probabili formazioni di Napoli Pescara, match che andrà in scena all' Arena Giuseppe Piccolo . Per il Napoli , Nicolòschiererà la ......dalle ore 17 in campo Napoli e Pescara per chiudere la quarta giornata del Campionato1 . ... 2° TEMPO In campo Marchisano per Costanzo il cambio nell'intervallo ordinato da. Si ...Il Napoli Primavera di Frustalupi, dopo il successo di Vinovo contro la Juventus, ha affrontato il Pescara, per cercare conferme. L’inizio degli azzurrini è stato anche confortante, Saco serve Marranz ...Dopo la straripante rimonta in casa della Juventus, il Napoli primavera cade in casa contro il Pescara, ultimo in classifica. La squadra allenata da Frustalupi subisce un sonoro 3-1 dopo essere andati ...