Preziosi: “Ho salvato il Genoa, ma i tifosi volevano di più. Salernitana? Ho ricevuto una telefonata…” (Di lunedì 27 settembre 2021) Enrico Preziosi, durante il suo intervento a Radio Rai, ha parlato anche del suo rapporto con la tifoseria del Genoa e delle principali vicende di Serie A. Di seguito le dichiarazioni. Sulle contestazioni dei tifosi del Genoa “Ho preso il Genoa in Serie C, ho investito tantissimo salvandolo dai dilettanti e ho fatto il massimo. Il calcio è difficile, a volte viene a mancare il supporto dei tifosi perché si aspettano di più di quello che si può fare. Ho fatto degli errori ma anche 15 anni di Serie A. Sono stati fatti degli sforzi, forse avrei potuto fare di più ma magari anche peggio. Ho lasciato il club in mani sicure, non posso piacere a tutti. Spero che chi ci è oggi possa fare meglio”. Sulla possibilità di prendere la Salernitana “Assolutamente no, non entrerò mai ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Enrico, durante il suo intervento a Radio Rai, ha parlato anche del suo rapporto con la tifoseria dele delle principali vicende di Serie A. Di seguito le dichiarazioni. Sulle contestazioni deidel“Ho preso ilin Serie C, ho investito tantissimo salvandolo dai dilettanti e ho fatto il massimo. Il calcio è difficile, a volte viene a mancare il supporto deiperché si aspettano di più di quello che si può fare. Ho fatto degli errori ma anche 15 anni di Serie A. Sono stati fatti degli sforzi, forse avrei potuto fare di più ma magari anche peggio. Ho lasciato il club in mani sicure, non posso piacere a tutti. Spero che chi ci è oggi possa fare meglio”. Sulla possibilità di prendere la“Assolutamente no, non entrerò mai ...

Advertising

paolopasquale : @Steve140971 Certo, ognuno ha la sua opinione, ci mancherebbe..?? Però, ammetterai che ci sta capendo poco… E comunq… - fedecaccy : RT @RaffaeleDeSa: Partita giocata ad alti ritmi per almeno 25', in cui entrambe le squadre avrebbero potuto fare altri goal. Poi il nostro… - l_amdc : RT @RaffaeleDeSa: Partita giocata ad alti ritmi per almeno 25', in cui entrambe le squadre avrebbero potuto fare altri goal. Poi il nostro… - RaffaeleDeSa : Partita giocata ad alti ritmi per almeno 25', in cui entrambe le squadre avrebbero potuto fare altri goal. Poi il n… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Enrico Preziosi ha ceduto il #Genoa al fondo di investimenti americano 777Partners. Preziosi aveva salvato il Genoa dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Preziosi salvato I fondi alla conquista della Serie A, ed è un bene La cessione del Genoa al fondo 777 Partners che chiude la lunga era di Enrico Preziosi è stato solo ... Oppure Elliott che ha salvato il Milan disastrato dai cinesi iniettando oltre mezzo miliardo dal ...

Genoa, ufficiale il cambio di proprietà: Preziosi cede a 777Partners Adesso è ufficiale: il Genoa diventa di proprietà del gruppo americano 777Partners . Enrico Preziosi lascia così il Grifone dopo averlo rilevato e salvato dal fallimento nel 2003. "È arrivato il momento di passare la mano. Avevo sempre detto che avrei lasciato il Genoa solo a una nuova ...

Preziosi: "Ho salvato il Genoa, ma i tifosi volevano di più. Salernitana? Ho ricevuto una telefonata..." alfredopedulla.com Enrico Preziosi a Radio Rai: "Il futuro del Genoa è blindato" L'ex presidente Enrico Preziosi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per parlare della sua uscita dal Genoa e del ruolo che ancora ricoprirà all'interno della ...

Dopo il Genoa, Enrico Preziosi pronto a ripartire? Criscitiello: ‘Non è detto che non rientri…’ Nel suo editoriale del lunedì su Tuttomercatoweb, il direttore Michele Criscitiello ha parlato della cessione del Genoa con l’uscita di Enrico Preziosi, ma anche della possibilità che l’ex patron di C ...

La cessione del Genoa al fondo 777 Partners che chiude la lunga era di Enricoè stato solo ... Oppure Elliott che hail Milan disastrato dai cinesi iniettando oltre mezzo miliardo dal ...Adesso è ufficiale: il Genoa diventa di proprietà del gruppo americano 777Partners . Enricolascia così il Grifone dopo averlo rilevato edal fallimento nel 2003. "È arrivato il momento di passare la mano. Avevo sempre detto che avrei lasciato il Genoa solo a una nuova ...L'ex presidente Enrico Preziosi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per parlare della sua uscita dal Genoa e del ruolo che ancora ricoprirà all'interno della ...Nel suo editoriale del lunedì su Tuttomercatoweb, il direttore Michele Criscitiello ha parlato della cessione del Genoa con l’uscita di Enrico Preziosi, ma anche della possibilità che l’ex patron di C ...