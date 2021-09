Preziosi: “Erano tre anni che volevo cedere. 777? Il futuro del Genoa è blindato” (Di lunedì 27 settembre 2021) Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per parlare delle principali vicende del calcio italiano, tra cui, ovviamente, della sua cessione del club rossoblù al fondo americano 777 Partners. Di seguito le dichiarazioni. Su 777 Partners “I nuovi proprietari sono persone giovani che hanno una situazione finanziaria importante, sono affidabili e questa era la cosa più importante. Erano tre anni che volevo cedere e questa è una società di tutto rispetto. Il futuro del Genoa è blindato”. Sul suo futuro all’interno della società “Chi ha comprato il 100% della società ha il diritto di decidere, i proprietari decideranno ma per contratto ho un posto nel ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Enrico, ex presidente del, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per parlare delle principali vicende del calcio italiano, tra cui, ovviamente, della sua cessione del club rossoblù al fondo americanoPartners. Di seguito le dichiarazioni. SuPartners “I nuovi proprietari sono persone giovani che hanno una situazione finanziaria importante, sono affidabili e questa era la cosa più importante.trechee questa è una società di tutto rispetto. Ildel”. Sul suoall’interno della società “Chi ha comprato il 100% della società ha il diritto di decidere, i proprietari decideranno ma per contratto ho un posto nel ...

