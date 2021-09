Pretty Woman, dal film al musical cosa cambia: dal nuovo personaggio Happy Man alla scomparsa delle “stron*e lumachine” (Di lunedì 27 settembre 2021) La ragazza squillo Vivian Ward, dall’animo segretamente romantico ma abbastanza delusa dalla vita per credere ancora alle fiabe, si accorda con il ricco e affascinante uomo d’affari Edward Lewis, per una notte insieme a pagamento. Sarà per via della sua spontaneità, della sua fierezza o del suo modo di essere, ma l’uomo in questione ne rimane fortemente attratto e la ingaggia per tutta la settimana. Patti chiari. È solo lavoro: per 3.000 dollari sarà la sua compagnia anche in situazioni di società. Certo, con abiti adatti e lezioni di galateo. Siamo a Beverly Hills e questa è la storia di “Pretty Woman”, il film con Richard Gere e Julia Roberts che ha fatto sognare dal 1990 anche gli spettatori più cinici. Almeno per due ore. Ora questa favola moderna è diventata un musical internazionale. Dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) La ragazza squillo Vivian Ward, dall’animo segretamente romantico ma abbastanza delusa dvita per credere ancora alle fiabe, si accorda con il ricco e affascinante uomo d’affari Edward Lewis, per una notte insieme a pagamento. Sarà per via della sua spontaneità, della sua fierezza o del suo modo di essere, ma l’uomo in questione ne rimane fortemente attratto e la ingaggia per tutta la settimana. Patti chiari. È solo lavoro: per 3.000 dollari sarà la sua compagnia anche in situazioni di società. Certo, con abiti adatti e lezioni di galateo. Siamo a Beverly Hills e questa è la storia di “”, ilcon Richard Gere e Julia Roberts che ha fatto sognare dal 1990 anche gli spettatori più cinici. Almeno per due ore. Ora questa favola moderna è diventata uninternazionale. Dopo ...

FQMagazineit : Pretty Woman, dal film al musical cosa cambia: dal nuovo personaggio Happy Man alla scomparsa delle “stron*e lumach… - Phiodem : sin da piccola innamorata di lui per come lo vedevo in pretty woman, ora innamorata di lui per queste cose che fa c… - krudesky : RT @MascioliPaola: @Stefanialove_of @zarait Dovresti fare come Vivian di Pretty Woman: andare via sventolandole la carta di credito sotto… - etccetera : la disney che produce il live action di pretty woman svolta la settimana - Lorenz17229236 : @Helliot_Spencer Che poi pretty woman era da sagra -