Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 27 settembre 2021, su Rai 3 (Di lunedì 27 settembre 2021) Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 27 settembre 2021 su Rai 3 Questa sera, lunedì 27 settembre 2021, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda lunedì 27 settembre 2021 alle 21.20 su Rai 3. I servizi e le inchieste di ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 27 settembre 2021)e servizi27su Rai 3 Questa sera, lunedì 27, va in onda in prima serata, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 21,20. Di seguito lee i servizinuovadi, in onda lunedì 27alle 21.20 su Rai 3. I servizi e le inchieste di ...

Advertising

StefanoFeltri : Petrolio, non abbiamo più tempo: ecco perché intervenire subito contro le energie fossili di @IaconaRiccardo La… - bancaetica : Nella puntata di stasera di @Presa_Diretta un intervento del nostro vicepresidente @abaranes sull'ondata di… - Raiofficialnews : Una nuova inchiesta della squadra di #PresaDiretta: “Petrolio il tempo perduto”, stasera alle 21.20 su @RaiTre ??… - FrancescoRapone : non può sapere in presa diretta se sia o meno fuorigioco (non lo è), ma deve vedere I FALLI (3) su Zaniolo e fischi… - GuidaTVPlus : 27-09-2021 21:20 #Rai3 Presa diretta - Petrolio, il tempo perduto - Puntata 27/09/2021 #News&approfondimento -