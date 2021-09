Premio San Gennaro Day ad Andrea Bocelli. Collegamento con Little Italy e la festa del Patrono a New York (Di lunedì 27 settembre 2021) di Maridì Vicedomini Grande successo per la IX edizione del Premio San Gennaro Day, la kermesse che ogni anno celebra le eccellenze dello spettacolo, dell’impresa e delle professionI legate alla città di Napoli. Il Premio, prodotto da Jesce Sole con la direzione artistica di Gianni Simioli, è sostenuto sin dalla prima edizione dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e quest’anno, anche dalla Regione Campania, con Scabec spa e dalla Camera di commercio attraverso l’Azienda speciale S.I Impresa. L’evento si è svolto domenica sera 26 settembre sul sagrato del Duomo di Napoli. Ad aprire la kermesse, brillantemente condotta da Gianni Simioli, con piacevoli accompagnamenti musicali dell’artista Emilia Zamuner, una lectio magistralis interpretata da Italia Orofino e Carmen Nappo, in rappresentanza delle lavoratrici e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 settembre 2021) di Maridì Vicedomini Grande successo per la IX edizione delSanDay, la kermesse che ogni anno celebra le eccellenze dello spettacolo, dell’impresa e delle professionI legate alla città di Napoli. Il, prodotto da Jesce Sole con la direzione artistica di Gianni Simioli, è sostenuto sin dalla prima edizione dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e quest’anno, anche dalla Regione Campania, con Scabec spa e dalla Camera di commercio attraverso l’Azienda speciale S.I Impresa. L’evento si è svolto domenica sera 26 settembre sul sagrato del Duomo di Napoli. Ad aprire la kermesse, brillantemente condotta da Gianni Simioli, con piacevoli accompagnamenti musicali dell’artista Emilia Zamuner, una lectio magistralis interpretata da Italia Orofino e Carmen Nappo, in rappresentanza delle lavoratrici e ...

