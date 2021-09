Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime dal 4 al 6 ottobre (Di lunedì 27 settembre 2021) Prende il via la XVII edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime del Cinema italiano, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Cinecircolo Romano, presieduta da Catello Masullo, che si svolgerà al Cinema Caravaggio di Roma dal 4 al 6 ottobre 2021. A chi viene assegnato il Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime? Dei 10 film selezionati e proposti al pubblico e che concorreranno, tutti, ai premi tecnici, tre saranno in concorso per l’attribuzione del primo Premio, attribuito dal pubblico e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Prende il via la XVII edizione deldelitaliano, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Cinecircolo Romano, presieduta da Catello Masullo, che si svolgerà alCaravaggio di Roma dal 4 al 62021. A chi viene assegnato il? Dei 10 film selezionati e proposti al pubblico e che concorreranno, tutti, ai premi tecnici, tre saranno in concorso per l’attribuzione del primo, attribuito dal pubblico e ...

