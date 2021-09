Premier League: il riassunto della sesta giornata (Di lunedì 27 settembre 2021) Si conclude la sesta giornata di Premier League. Il risultato più pesante è stato il 3-1 dell’Arsenal nel derby contro il Tottenham, mentre quello con più reti è stato il 3-3 tra Liverpool e Brentford. Il Chelsea invece viene battuto dal Manchester City grazie ad una rete di Gabriel. Lo United invece cade in casa per mano dell’Aston Villa. Come è andata la sesta giornata di Premier League? Cheslea-Manchester City 0-1 CHELSEA (3-5-2): Mendy; Azpilicueta, Christiansen, Rudiger; James (T. Silva 29?), Kanté (Havertz 60?), Jorginho Loftus-Check 75?) , Kovacic, Marcos Alonso; Lukaku, Werner. MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne (Mahrez 80?), Bernardo Silva; Foden (Fernandinho 87?), Gabriel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Si conclude ladi. Il risultato più pesante è stato il 3-1 dell’Arsenal nel derby contro il Tottenham, mentre quello con più reti è stato il 3-3 tra Liverpool e Brentford. Il Chelsea invece viene battuto dal Manchester City grazie ad una rete di Gabriel. Lo United invece cade in casa per mano dell’Aston Villa. Come è andata ladi? Cheslea-Manchester City 0-1 CHELSEA (3-5-2): Mendy; Azpilicueta, Christiansen, Rudiger; James (T. Silva 29?), Kanté (Havertz 60?), Jorginho Loftus-Check 75?) , Kovacic, Marcos Alonso; Lukaku, Werner. MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne (Mahrez 80?), Bernardo Silva; Foden (Fernandinho 87?), Gabriel ...

