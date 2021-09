Premier | il Palace di Vieira raggiunto dal Brighton nel finale

(Di lunedì 27 settembre 2021) LONDRA (REGNO UNITO) - Beffa per il Crystalche vienedalnei minuti finali. L'undici diresta in quindicesima posizione, a +3 dalla zona retrocessione mentre gli ...

Nell'unico minuto di recupero del primo tempo il Crystalottiene un calcio di rigore per un contatto tra Gallagher e Trossard. Dal dischetto Zaha realizza l'1 - 0 spiazzando Sanchez. Nel ...Commenta per primo Continua la sesta giornata diLeague con la sfida tra Crystale Brighton. I Seagulls con un successo a Londra salirebbero al primo posto in solitaria, a +1 sul Liverpool. Ilè a caccia di punti salvezza.Zaha apre le marcature dal dischetto ma allo scadere Maupay fissa il punteggio sull'1-1 LONDRA (REGNO UNITO) - Il Brighton agguanta il pari con il Crystal Palace nei minuti finali. Zaha apre le marcat ...Il Crystal Palace ferma sul pareggio il Brighton e gli nega la vetta della classifica della Premier League 2021/2022, ma è un punto d’oro per gli ospiti che riescono a evitare il ko in pieno recupero, ...