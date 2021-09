Pozzuoli | sgominata banda del “cavallo di ritorno” | 2 arresti

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 27 settembre 2021) 1000 o 2000 euro, era questo il prezzo per riavere l’auto dopo il furto. La modalità è quella del cosiddetto “di”: i soldi per l’autovettura. Per questo motivo i Carabinieri della Compagnia di, nella giornata di oggi, 27 settembre 2021, hanno dato esecuzione a un decreto di misura cautelare, emesso dal G.I.P. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.