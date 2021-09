Potente novena a San Michele Arcangelo per chiedere la sua protezione – 8° giorno (Di lunedì 27 settembre 2021) È il capo supremo della milizia celeste, l’Angelo che nell’Apocalisse guidò la battaglia contro il demonio e gli angeli ribelli e li vinse. Se ogni Angelo Custode ci è stato assegnato per difenderci, a tutto l’esercito celeste fa capo San Michele Arcangelo. “Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 27 settembre 2021) È il capo supremo della milizia celeste, l’Angelo che nell’Apocalisse guidò la battaglia contro il demonio e gli angeli ribelli e li vinse. Se ogni Angelo Custode ci è stato assegnato per difenderci, a tutto l’esercito celeste fa capo San. “Scoppiò quindi una guerra nel cielo:e i suoi angeli combattevano contro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

