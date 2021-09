Positivi gli Eurolistini. Francoforte in testa dopo elezioni Germania (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Parte bene la settimana per le principali borse europee, con l’esito delle elezioni tedesche, in linea con le previsioni, che non intacca il sentiment positivo degli investitori. Nel frattempo si continua a guardare alla vicenda Evergrande in Cina. Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell’1,43%, a 75,04 dollari per barile, con l’offerta ridotta e le prospettive positive della domanda che alimentano il rally. Invariato lo spread, che si posiziona a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,79%. Tra i mercati del Vecchio Continente ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Parte bene la settimana per le principali borse europee, con l’esito delletedesche, in linea con le previsioni, che non intacca il sentiment positivo degli investitori. Nel frattempo si continua a guardare alla vicenda Evergrande in Cina. Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell’1,43%, a 75,04 dollari per barile, con l’offerta ridotta e le prospettive positive della domanda che alimentano il rally. Invariato lo spread, che si posiziona a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si atallo 0,79%. Tra i mercati del Vecchio Continente ...

