Portal Go di Facebook potrebbe essere la svolta che cercavi: da casa, da ufficio ed in giro con te (Di lunedì 27 settembre 2021) La famiglia Portal si aggiorna con Portal Go, un dispositivo intelligente firmato Facebook davvero interessante e che potrete “portare con voi”, come appunto fa intuire il nome della stessa tecnologia, ovunque voi siate: vi spieghiamo tutti i suoi segreti. Arrivano due nuovi Portal Facebook: i dettagliDa quando è scoppiata la pandemia di covid nel mondo, le videochiamate sono cresciuta in maniera esagerata. Visto che le persone sono state costrette a rimanere isolate, e questo senso di distanziamento è rimasto in un certo qual modo anche se l’emergenza oggi è ben meno grave rispetto a mesi fa. ARRIVANO DUE NUOVI Portal FIRMATI Facebook: COME FUNZIONANO E LE NOVITA’ potrebbe INTERESSARTI ? Un’altra menzogna di ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) La famigliasi aggiorna conGo, un dispositivo intelligente firmatodavvero interessante e che potrete “portare con voi”, come appunto fa intuire il nome della stessa tecnologia, ovunque voi siate: vi spieghiamo tutti i suoi segreti. Arrivano due nuovi: i dettagliDa quando è scoppiata la pandemia di covid nel mondo, le videochiamate sono cresciuta in maniera esagerata. Visto che le persone sono state costrette a rimanere isolate, e questo senso di distanziamento è rimasto in un certo qual modo anche se l’emergenza oggi è ben meno grave rispetto a mesi fa. ARRIVANO DUE NUOVIFIRMATI: COME FUNZIONANO E LE NOVITA’INTERESSARTI ? Un’altra menzogna di ...

Advertising

blu_eventi : RT @SGestionale: 26 settembre – Giornata europea delle lingue LA DIVERSITA' CULTURALE è SEMPRE UNA RICCHEZZA ?? - LaViolaciocca : #Facebook Portal diventa business: gli smart display per il lavoro ibrido - SGestionale : 26 settembre – Giornata europea delle lingue LA DIVERSITA' CULTURALE è SEMPRE UNA RICCHEZZA ??… - andreateskio : ?@Facebook? ha presentato i suoi dispositivi casalinghi: Portal Go da 10' che funziona con una batteria ricaricabil… - PatosNokia : Facebook ha recentemente presentato i nuovi Portal Go e Portal+ -