Polveriera Psg: Mbappè dà del clochard a Neymar perché non gli ha passato la palla (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Psg stravince in campionato, ma lo spogliatoio è una Polveriera. Non c'è solo il caso Donnarumma, con il patto tra sudamericani per appoggiare Navas (preferito, fin qui, dall'allenatore, con Gigi in panchina, inesorabilmente, una partita dopo l'altra). Sabato è scoppiato anche i caso Mbappè. Mentre il Psg vinceva 2-0 sul Montpellier, Mbappè ha dato del «clochard», ovvero barbone, al compagno Neymar, colpevole, a duo dire, di non avergli passato la palla. Il labiale è stato ripreso dalle telecamere di Canal+. Mbappe to Idriss about Neymar : "This beggar didn't give me the pass" pic.twitter.com/YtCkcYZWtg — Fze (@Fze032) September 25, 2021 L'articolo ilNapolista.

