Polizia penitenziaria | non si fermano le proteste | scatta l' astensione dal servizio mensa

Advertising

matteosalvinimi : Solidarietà a donne e uomini della Polizia Penitenziaria, dopo incredibile e grave episodio nel carcere di Frosinon… - AlessandroMoss6 : RT @Win07070: È STATA COSTITUITA L'ASSICURAZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE!!! Con l’obiettivo di allearsi al popolo per ripristinare la legal… - SiciliaReporter : Palermo, agente di polizia penitenziaria aggredito da detenuto: la denuncia dei sindacati Cnpp - StefaniaVaselli : RT @Win07070: È STATA COSTITUITA L'ASSICURAZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE!!! Con l’obiettivo di allearsi al popolo per ripristinare la legal… - Italianbirder : RT @Win07070: È STATA COSTITUITA L'ASSICURAZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE!!! Con l’obiettivo di allearsi al popolo per ripristinare la legal… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia penitenziaria

PESARO - Continua la protesta dellaal carcere di Pesaro, oggi scatta l'astensione dal servizio mensa. Lunedì scorso, in occasione della manifestazione di protesta organizzata dalle sigle sindacali della...Sono diversi gli episodi di aggressione ai danni del personale di. Chiediamo l'intervento degli uffici superiori ed il tempestivo trasferimento dei soggetti che si sono resi responsabili ..."Un detenuto del carcere di Bari di origini leccesi di circa 29 anni, in carcere per rapina e in attesa di giudizio, è evaso ieri sera verso le 22.30 dal policlinico cittadino, dove era stato condotto ...“Un detenuto del carcere di Bari di origini leccesi di circa 29 anni, in carcere per rapina e in attesa di giudizio, è evaso ieri sera verso le 22.30 dal Policlinico dove era stato condotto dopo aver ...