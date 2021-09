Pochettino: «Messi e Donnarumma titolari? Decido domani. Su Neymar-Mbappè…» (Di lunedì 27 settembre 2021) Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il City Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il City. Messi TITOLARE – «Non confermo nulla fino al giorno della partita. È a disposizione». Donnarumma TITOLARE – «Non confermo che sarà titolare. Abbiamo grandi portieri e tutti i grandi portieri si adattano alle richieste dello staff tecnico. Siamo contenti di quello che stanno facendo finora. Il PSG è un club speciale, che vive in condizioni speciali». VERRATTI – «Si è allenato bene negli ultimi giorni. Pensiamo che potrebbe essere nel gruppo». Neymar-MBAPPÉ – «Sono ragazzi fantastici. Nel calcio, questo genere di cose accade tra i ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Mauricio, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il City Mauricio, tecnico del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il City.TITOLARE – «Non confermo nulla fino al giorno della partita. È a disposizione».TITOLARE – «Non confermo che sarà titolare. Abbiamo grandi portieri e tutti i grandi portieri si adattano alle richieste dello staff tecnico. Siamo contenti di quello che stanno facendo finora. Il PSG è un club speciale, che vive in condizioni speciali». VERRATTI – «Si è allenato bene negli ultimi giorni. Pensiamo che potrebbe essere nel gruppo».-MBAPPÉ – «Sono ragazzi fantastici. Nel calcio, questo genere di cose accade tra i ...

