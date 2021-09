Poche case e affitti alle stelle | Berlino vuole l' arma dell' esproprio

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 settembre 2021) In un referendum descritto come “rivoluzionario” dai media tedeschi, i berlinesi hanno votato in maggioranza a favorea colossi’immobiliare che posseggono oltre 3.000 appartamenti nella capitale, come Vonovia e Deutsche Wohnen. Il quesito referendario – intitolato “Espropriare Deutsche Wohnen & Co!” - è stato approvato con il 56,4% dei voti, mentre il 39% si è dichiarato contrario. Nel mirino ci sono quasi 250mila appartamenti che i promotori del referendum vorrebbero nazionalizzare a favore del social housing per affrontare il caro-e la carenza abitativa che penalizzano i giovani e le classi meno agiate: gli appartamenti verrebbero trasferiti dai privati all’istituzione di diritto pubblico AöR non orientata al profitto per perseguire la politica deglipopolari. ...