PlayStation Plus in un leak che svela i giochi di ottobre (Di lunedì 27 settembre 2021) A quanto pare, la line-up di giochi gratuiti per PS Plus è trapelata di nuovo. Si dice che i prossimi titoli gratis includeranno Hell Let Loose per PS5 e Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21 per PS4. Le informazioni arrivano ancora una volta dal forum francese Dealabs, che ha pubblicato correttamente i giochi di settembre prima che fossero formalmente confermati da Sony il mese scorso. E ancora una volta, il team di moderazione afferma di aver esaminato in modo soddisfacente le prove della fuga di notizie per consentire al post di rimanere online (via VGC). Hell Let Loose - un videogioco sparatutto tattico multiplayer in prima persona che vede i giocatori combattere nelle battaglie dei fronti occidentale e orientale della seconda guerra mondiale - è uscito su PC, ma non arriverà su console fino al mese prossimo.

