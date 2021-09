PlayStation | Jim Ryan protagonista del GI Live | London in cui parlerà del futuro dell' azienda

(Di lunedì 27 settembre 2021) Jim, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, sarà tra i protagonisti di GIil prossimo mese. L'evento, tenuto da GamesIndustry, vedrà la presenza di molti esperti del settore. Tra questi anche, che prenderà parte ad una chat in cui discuteràa storia die sue opinioni sul marchio e su ciò che riserva il. Questo evento sarà disponibile sia online che in presenza ed inizierà giovedì 7 ottobre alle ore 18:00. Il primo giorno'evento sarà esclusivamente digitale ed i partecipanti saranno in grado di organizzare riunioni online e connettersi tramite videochiamate. Il secondo e terzo giorno invece vedranno la presenza fisica dei ...

... Xbox One,5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Sospetti che però sono stati spenti ... In via "non ufficiale" (ovvero senza un comunicato stampa) ci ha pensatoHejl, sviluppatore in ...... di cui il bossRyan ha discusso di recente. Il gioco, secondo quanto riportato dallo ... " Se voglio quell'esperienza di corsa viscerale, coinvolgente e intensa, la troverò su", ha ...Jim Ryan parlerà del passato e del futuro di PlayStation al GI Live: London. Ecco tutti i dettagli sull'evento.. Il CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan parlerà con ...Ryan prenderà parte a una chiacchierata preregistrata nella quale si discuterà della sua storia con PlayStation, le sue opinioni sul marchio e ciò che il futuro potrebbe riservare al business dei gioc ...