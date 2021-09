Pirelli CN54, il nuovo pneumatico per i collezionisti della Mini (Di lunedì 27 settembre 2021) MILANO - I proprietari della Mini hanno ora disponibile un nuovo pneumatico della linea Pirelli Collezione, la famiglia di pneumatici dedicata alle vetture più iconiche costruite fra il 1950 ed il ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 settembre 2021) MILANO - I proprietarihanno ora disponibile unlineaCollezione, la famiglia di pneumatici dedicata alle vetture più iconiche costruite fra il 1950 ed il ...

Advertising

Italpress : Pirelli presenta CN54, nuovo pneumatico per i collezionisti della Mini - BarbaraPremoli : Pirelli Cinturato CN54 per i collezionisti MINI - MotoriNoLimits : Pirelli Cinturato CN54 per i collezionisti MINI -