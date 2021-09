Pioli: “Esperienza? Abbiamo idee, energia ed entusiasmo. Essere giovani è un vantaggio” (Di lunedì 27 settembre 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro l’Atletico Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla maturità del Milan “Stiamo facendo le nostre esperienze, siamo stati molto bravi nel nostro percorso a sfruttare ogni situazione per fare qualcosa di meglio. Siamo giovani e questo ci dà tanti vantaggi: dove non possiamo arrivare con l’Esperienza ci arriviamo con le idee, l’energia, l’entusiasmo. Come quello che ci daranno i tifosi a San Siro”. Sull’Atletico Madrid “Attraversa un momento ‘no’? Non sono tanto d’accordo, fino a sabato erano ancora imbattuti e sono ancora nei primi posti della Liga. È una squadra molto forte, ha un allenatore preparato e giocatori di grandissimo livello, pronti a colpire al minimo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Stefano, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro l’Atletico Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla maturità del Milan “Stiamo facendo le nostre esperienze, siamo stati molto bravi nel nostro percorso a sfruttare ogni situazione per fare qualcosa di meglio. Siamoe questo ci dà tanti vantaggi: dove non possiamo arrivare con l’ci arriviamo con le, l’, l’. Come quello che ci daranno i tifosi a San Siro”. Sull’Atletico Madrid “Attraversa un momento ‘no’? Non sono tanto d’accordo, fino a sabato erano ancora imbattuti e sono ancora nei primi posti della Liga. È una squadra molto forte, ha un allenatore preparato e giocatori di grandissimo livello, pronti a colpire al minimo ...

