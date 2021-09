Pioli dribbla il rinnovo | «Legame con il Milan non ha scadenza» – VIDEO

(Di martedì 28 settembre 2021) Stefanoha parlato del suo futuro come allenatore del. Le sue parole nella conferenza stampa pre Atletico Madrid Stefanonon pone limiti alla sua esperienza con il. L’allenatore rossonero ha parlato del suo futuro in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni. «Nella mia testa il rapporto che ho creato col club non ha. Abbiamo le stesse ambizioni, motivazioni. Dobbiamo continuare così, poi sul futuro.. Pensiamo alla partita di domani, da affrontare con entusiasmo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...1risponde tirando via Kalulu per Calabria, Mota controeplica col cambio Gyasi - Strelec. Il finale è rossiniano. Al 35° Verde , il rebbio di destra della forchetta che sostiene Nzola,......della Lazio con Immobile che però viene fermato da Bennacer 29' su una ripartenza Rebice ...di San Siro per Ibra che rientra in campo dopo quattro mesi 14' triplo cambio per Stefano: ...L'allenatore del Milan non vuole parlare di rinnovo alla vigilia della sfida di Championa contro la formazione di Simeone ...Milan bello a metà e pure non perfetto nella lettura del match con lo Spezia. Alla fine, tre punti benedetti, il gol quasi in articulo mortis segnato da Brahim ...