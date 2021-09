Pioli a Milan TV: «Contro l’Atletico dobbiamo alzare il nostro livello» (Di lunedì 27 settembre 2021) Alla viglia del match Contro l’Atletico Madrid, Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni a Milan Tv, ecco cosa ha detto Alla viglia del match Contro l’Atletico Madrid, Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni a Milan Tv, ecco cosa ha detto: PRESTAZIONI – «Le prestazioni sono state positive sicuaramente, le difficoltà che abbiamo incontrato testimoniano la difficoltà del campionato italiano ma ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo vinto partite difficili, giocando bene atraverso una buona qualità ma soprattutto una bella mentalità che ci permette di stare in campo con una buona concentrazione per 95?. Adesso pensiamo alla partita di domani sera, perchè è chiaro che la prima partita in Champions non abbiamo avuto un risultato positivo e domani ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Alla viglia del matchMadrid,ha rilasciato delle dichiarazioni aTv, ecco cosa ha detto Alla viglia del matchMadrid, Stefanoha rilasciato delle dichiarazioni aTv, ecco cosa ha detto: PRESTAZIONI – «Le prestazioni sono state positive sicuaramente, le difficoltà che abbiamo incontrato testimoniano la difficoltà del campionato italiano ma ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo vinto partite difficili, giocando bene atraverso una buona qualità ma soprattutto una bella mentalità che ci permette di stare in campo con una buona concentrazione per 95?. Adesso pensiamo alla partita di domani sera, perchè è chiaro che la prima partita in Champions non abbiamo avuto un risultato positivo e domani ...

