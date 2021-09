Pieno di benzina e taniche riempite ' a scrocco' con la carta di Calabria Verde | arrestato un pensionato

(Di lunedì 27 settembre 2021) Avrebbe dovuto utilizzare quellaper il rifornimento di carburante delle vetture aziendali . Lui, però, era andato in pensione da tempo ma continuava ad usarla per fare ilalla sua vettura ...

Advertising

CDNewsCalabria : Faceva il pieno di benzina con la carta di Calabria Verde, arrestato - Agato26251952 : RT @javabird: Il pieno di benzina da 85€. Poi quasi 80 minuti di fila nel traffico per arrivare a lavoro. A pranzo, un panino scongelato a… - CN24_tv : Sorpreso a fare il pieno di benzina con la carta di Calabria Verde, arrestato #Catanzaro #Truffa #Cn24Tv… - dino_andreani : @pagabadoglio @rpalazzolo @AlleviLaura Quel che voglio dire è che sarebbero capacissimi di pagare di più qualcosa s… - UKITAEU : @Cr1st14nM3s14n0 @micheleboldrin Vivevo a Londra nel settembre 2000, quando le proteste contro il caro benzina bloc… -

Ultime Notizie dalla rete : Pieno benzina

Lui, però, era andato in pensione da tempo ma continuava ad usarla per fare ilalla sua ... el quale venivano indicati alcuni anomali rifornimenti die gasolio con una delle carte ...Il consiglio che possiamo darvi, senza comunque abbandonarsi alla frenesia, è quello di fare ilal vostro veicolo e di fare una spesa abbondante nel caso alcuni generi alimentari nei prossimi ...I cittadini: "E' una vergogna. Sono spese necessarie e invece di venirci incontro, peggiorano la situazione. Sarebbe meglio aumentare gli stipendi" ...Avrebbe dovuto utilizzare quella carta per il rifornimento di carburante delle vetture aziendali. Lui, però, era andato in pensione da tempo ma continuava ad usarla per fare il pieno alla ...