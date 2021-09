Phil Hogan | l’ex commissario europeo ora lobbista

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 settembre 2021) Vi ricordate di? Quel? Il potenteal Commercio, figura chiave nei negoziati sui rapporti futuri con il Regno Unito post-Brexit, costretto a dimettersi per uno “scandalo” politico, nell’agosto del 2020, nella sua natia Irlanda, per aver violato le norme previste per il contenimento dei contagi da Covid? Ebbene è tornato nell’occhio del ciclone pochi giorni addietro. Il 16 settembre scorso, lo studio legale internazionale DLA Piper ha annunciato di avere assuntocome ‘consigliere politico e strategico’. Lo ha fatto con un comunicato stampa dal titolo molto preciso: ‘DLA Piper further strengthens global Government Affairs offering withappointment’ (Con la nomina di ...