‘Petrolio il tempo perduto’ | l’inchiesta di PresaDiretta sulla transizione energetica e le emissioni di metano dagli impianti di gas

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) Lunedì 27 settembre, alle 21.20 su Rai 3,con “Petrolio ilperduto”, tornae accende una luce sul ruolo delle grandi compagnie del petrolio e del gas. Un settore che ha un fatturato annuo di 3mila miliardi di dollari e circa 10 milioni di occupati. Insieme a Greenpeace e ReCommon,ha monitorato lefuggitive dia gas italiani. Grazie a una camera termica a raggi infrarossi, in quasi ogni impianto visitato sono state rilevate ingentidi gas serra, invisibili ad occhio nudo. “Può succedere che il nostro occhio passi e non veda nulla ma che in realtà costantemente c’è un’emissione di sostanze ...