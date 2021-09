Perché, nonostante 545mila firme a favore, il referendum sulla cannabis è a rischio (Di lunedì 27 settembre 2021) Mancano tre giorni alla data di scadenza per presentare alla Corte di Cassazione le firme con cui centinaia di migliaia di persone hanno aderito alla proposta di referendum sulla legalizzazione della cannabis. Tuttavia circa 1.400 Comuni non hanno ancora inviato i certificati elettorali necessari per validare le firme raccolte in modalità digitale e, fino a venerdì, solo 125mila certificati su 545mila erano stati riconsegnati al comitato promotore. In soli 7 giorni, dall’11 al 18 settembre, più di 500mila persone hanno sottoscritto la proposta referendaria per la legalizzazione della cannabis, grazie alla possibilità di utilizzare le proprie credenziali Spid per firmare online. La raccolta delle adesioni è però solo il primo passaggio del lungo percorso verso ... Leggi su wired (Di lunedì 27 settembre 2021) Mancano tre giorni alla data di scadenza per presentare alla Corte di Cassazione lecon cui centinaia di migliaia di persone hanno aderito alla proposta dilegalizzazione della. Tuttavia circa 1.400 Comuni non hanno ancora inviato i certificati elettorali necessari per validare leraccolte in modalità digitale e, fino a venerdì, solo 125mila certificati suerano stati riconsegnati al comitato promotore. In soli 7 giorni, dall’11 al 18 settembre, più di 500mila persone hanno sottoscritto la proposta referendaria per la legalizzazione della, grazie alla possibilità di utilizzare le proprie credenziali Spid per firmare online. La raccolta delle adesioni è però solo il primo passaggio del lungo percorso verso ...

