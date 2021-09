Perché, nonostante 545mila firme a favore, il referendum sulla cannabis è a rischio (Di lunedì 27 settembre 2021) Mancano tre giorni alla data di scadenza per presentare alla Corte di Cassazione le firme con cui centinaia di migliaia di persone hanno aderito alla proposta di referendum sulla legalizzazione della cannabis. Tuttavia circa 1.400 Comuni non hanno ancora inviato i certificati elettorali necessari per validare le firme raccolte in modalità digitale e, fino a venerdì, solo 125mila certificati su 545mila erano stati riconsegnati al comitato promotore. In soli 7 giorni, dall’11 al 18 settembre, più di 500mila persone hanno sottoscritto la proposta referendaria per la legalizzazione della cannabis, grazie alla possibilità di utilizzare le proprie credenziali Spid per firmare online. La raccolta delle adesioni è però solo il primo passaggio del lungo percorso verso ... Leggi su cityroma (Di lunedì 27 settembre 2021) Mancano tre giorni alla data di scadenza per presentare alla Corte di Cassazione lecon cui centinaia di migliaia di persone hanno aderito alla proposta dilegalizzazione della. Tuttavia circa 1.400 Comuni non hanno ancora inviato i certificati elettorali necessari per validare leraccolte in modalità digitale e, fino a venerdì, solo 125mila certificati suerano stati riconsegnati al comitato promotore. In soli 7 giorni, dall’11 al 18 settembre, più di 500mila persone hanno sottoscritto la proposta referendaria per la legalizzazione della, grazie alla possibilità di utilizzare le proprie credenziali Spid per firmare online. La raccolta delle adesioni è però solo il primo passaggio del lungo percorso verso ...

Advertising

ilriformista : Mariano Amici, medico di medicina generale dell'Asl di Roma, è stato sospeso dal suo incarico, senza stipendio, per… - Laisa11 : @Ginko_21 Ma certo, sta ovviamente sbagliando, però ha perso 10 anni di memoria, non ha idea del perché sia innamor… - grosafioo : Perché continuo a fidarmi della gente come se niente fosse nonostante la consapevolezza che non bisogna farlo ??? - fabrin1983 : @SusannaGatto4 Non bisogna prendersela con Biasin nonostante capisca poco di calcio, perché se ? vero quello che di… - toni08061963 : RT @etventadv: @giorgiogilestro Se nonostante il vaccino finiscono in terapia intensiva come chi non é vaccinato, perché i vaccinati dovreb… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché nonostante Linosa, scuole medie chiuse: gli insegnanti assegnati non si presentano ... ma non si presentano in aula e chi, invece, vorrebbe insegnare non può farlo perché non è ... In Italia l'anno scolastico, ormai, è iniziato nonostante i molti dubbi e le incertezze legate al covid e ...

Milan, Pioli: "L'Atletico non è in crisi. Servirà una prestazione di alto livello" ...ma nonostante questo passo falso, mister Stefano Pioli tiene altissima la guardia: "Non è vero che stanno attraversando un momento negativo " spiega il tecnico rossonero in conferenza stampa " perché ...

Venezia, sospeso perché non si vaccina il medico eroe contro il virus la Repubblica ... ma non si presentano in aula e chi, invece, vorrebbe insegnare non può farlonon è ... In Italia l'anno scolastico, ormai, è iniziatoi molti dubbi e le incertezze legate al covid e ......maquesto passo falso, mister Stefano Pioli tiene altissima la guardia: "Non è vero che stanno attraversando un momento negativo " spiega il tecnico rossonero in conferenza stampa "...