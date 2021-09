Perché il caso Morisi non è una vicenda privata (Di lunedì 27 settembre 2021) L’affaire Morisi sembrerebbe potersi declinare sotto la fattispecie della caduta personale, o – come egli stesso pare l’abbia definita – come una vicenda di “fragilità esistenziali irrisolte”. Matteo Salvini prima ha accolto le dimissioni di Luca Morisi da capo della sua comunicazione, essendo certamente già al corrente che da lì a poco sarebbe esploso il caso, poi l’ha anche lui rubricata come una dolorosa vicenda personale, alla quale non si può che rispondere come un vero amico fa, ovvero tendendo la mano per consentirgli di rialzarsi, come ha detto. Del resto, una certa opinione pubblica ‘garantista’ che stigmatizza ogni giudizio morale su una vicenda come quella di Morisi, esprime opinioni non dissimili, riducendo la cosa a questione che riguarda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) L’affairesembrerebbe potersi declinare sotto la fattispecie della caduta personale, o – come egli stesso pare l’abbia definita – come unadi “fragilità esistenziali irrisolte”. Matteo Salvini prima ha accolto le dimissioni di Lucada capo della sua comunicazione, essendo certamente già al corrente che da lì a poco sarebbe esploso il, poi l’ha anche lui rubricata come una dolorosapersonale, alla quale non si può che rispondere come un vero amico fa, ovvero tendendo la mano per consentirgli di rialzarsi, come ha detto. Del resto, una certa opinione pubblica ‘garantista’ che stigmatizza ogni giudizio morale su unacome quella di, esprime opinioni non dissimili, riducendo la cosa a questione che riguarda ...

