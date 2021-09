Per vincere le elezioni bisogna avere il fisico: Manny Pacquiao e altri atleti in politica (Di lunedì 27 settembre 2021) «Sono un combattente e lo sarò sempre, dentro e fuori dal ring. Il nostro Paese ha bisogno di lottare contro la povertà, abbiamo bisogno che il governo serva il nostro popolo con integrità, compassione e trasparenza». Con una frase che sembra costruita in laboratorio, un ibrido tra il populismo di sinistra, il nazionalismo e l’agonismo del campione, qualche giorno fa Manny Pacquiao ha annunciato la sua candidatura alla presidenza delle Filippine alle elezioni del 2022. Pacquiao è uno dei più grandi pugili della storia. Ha vinto 12 titoli mondiali ed l’unico ad aver vinto in otto diverse categorie di peso: è un uomo che sembra non poter fare a meno di pensare alla sua vita come se fosse un incontro di boxe. Nelle Filippine Pacquiao è amatissimo e non solo per i suoi successi sul ring. Ormai è anche un ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 settembre 2021) «Sono un combattente e lo sarò sempre, dentro e fuori dal ring. Il nostro Paese ha bisogno di lottare contro la povertà, abbiamo bisogno che il governo serva il nostro popolo con integrità, compassione e trasparenza». Con una frase che sembra costruita in laboratorio, un ibrido tra il populismo di sinistra, il nazionalismo e l’agonismo del campione, qualche giorno faha annunciato la sua candidatura alla presidenza delle Filippine alledel 2022.è uno dei più grandi pugili della storia. Ha vinto 12 titoli mondiali ed l’unico ad aver vinto in otto diverse categorie di peso: è un uomo che sembra non poter fare a meno di pensare alla sua vita come se fosse un incontro di boxe. Nelle Filippineè amatissimo e non solo per i suoi successi sul ring. Ormai è anche un ...

