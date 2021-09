Per due anni, fra il 2014 e il 2016, l’Atac ha pagato un servizio di pulizia mai effettuato sui treni (Di lunedì 27 settembre 2021) della metropolitana e della ferrovia urbana. Conclusi una serie di approfondimenti, ora, la procura regionale della Corte dei conti ha indagato nove ex dirigenti della municipalizzata dei trasporti che «non hanno adottato le misure necessarie ad evitare il determinarsi del danno sopra indicato»: 2 milioni e 224 mila euro spesi senza motivo dall’azienda. Danilo Broggi, Antonio Galano, Roberto Diacetti (attuale direttore generale della fondazione Enpaia), Andrea Carlini, Francesco Cioffarelli, Claudio Scilletta, Roberto Monochino, Vittorio Pallini e Franco Middei (oggi responsabile degli acquisti Atac) sono stati invitati a fornire deduzioni dai magistrati contabili Andrea Lupi e Massimo Lasalvia e hanno 45 giorni di tempo per presentare una memoria sull’argomento. Anche in questo caso, come nella recente vicenda della manutenzione delle scale mobili, Atac sembra aver ... Leggi su cityroma (Di lunedì 27 settembre 2021) della metropolitana e della ferrovia urbana. Conclusi una serie di approfondimenti, ora, la procura regionale della Corte dei conti ha indagato nove ex dirigenti della municipalizzata dei trasporti che «non hanno adottato le misure necessarie ad evitare il determinarsi del danno sopra indicato»: 2 milioni e 224 mila euro spesi senza motivo dall’azienda. Danilo Broggi, Antonio Galano, Roberto Diacetti (attuale direttore generale della fondazione Enpaia), Andrea Carlini, Francesco Cioffarelli, Claudio Scilletta, Roberto Monochino, Vittorio Pallini e Franco Middei (oggi responsabile degli acquisti Atac) sono stati invitati a fornire deduzioni dai magistrati contabili Andrea Lupi e Massimo Lasalvia e hanno 45 giorni di tempo per presentare una memoria sull’argomento. Anche in questo caso, come nella recente vicenda della manutenzione delle scale mobili, Atac sembra aver ...

Advertising

elio_vito : Bravo Matteo, belle parole. Ma non hai detto lo stesso ai tanti ragazzi, definiti nel migliore dei casi “tossici”,… - sandrogozi : #Germania saranno due forze centrali e impegnate per modernizzare il paese ad essere decisive: Verdi e Liberali. Il… - SirDistruggere : 'Se disprezzate la Bestia non usatela adesso contro Morisi' La Bestia è quella che ha preso le foto di due minorenn… - gabrijuve3 : @Argentina @lioscaloni Cioè… non lo chiami per due anni… lo convochi e gli fai fare 10 minuti in due partite… ora i… - pina_tucci : RT @GeMa7799: Mestre, 70enne muore per Covid: era vaccinato... all’Ospedale dell’Angelo di Mestre nonostante avesse ricevuto le due dosi. P… -

Ultime Notizie dalla rete : Per due Shakhtar - Inter, Roberto De Zerbi sfida Simone Inzaghi ...in casa contro il Real Madrid (0 - 1) vola in Ucraina per sfidare lo Shakhtar di Roberto De Zerbi. Anche l'undici di Donetsk è reduce da una sconfitta, 2 - 0 sul campo dello Sheriff Tiraspol. Le due ...

Champions League, Milan a caccia dei tre punti contro l'Atletico Madrid I rossoneri dopo aver segnato due reti sul campo del Liverpool (partita terminata 3 - 2 in favore dei "Reds") possono sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà anche l'attenta difesa dei "...

Vaccino covid under 12, Andreoni: "Sì per due motivi" Adnkronos Pappalardo non è più generale carabinieri, tolti i gradi Antonio Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, non è più generale dell'Arma dei Carabinieri. Secondo quanto si apprende a Pappalardo è stato notificato oggi un provvedimento amministrativo di perdita ...

Carambola tra due auto e una moto a Montalto Uffugo, 2 feriti Il conducente della moto è finito sull'asfalto riportando ferite su tutto il corpo, se pur non gravi. Ferito anche il conducente della Renault Clio ...

...in casa contro il Real Madrid (0 - 1) vola in Ucrainasfidare lo Shakhtar di Roberto De Zerbi. Anche l'undici di Donetsk è reduce da una sconfitta, 2 - 0 sul campo dello Sheriff Tiraspol. Le...I rossoneri dopo aver segnatoreti sul campo del Liverpool (partita terminata 3 - 2 in favore dei "Reds") possono sfruttare il fattore campomettere in difficoltà anche l'attenta difesa dei "...Antonio Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, non è più generale dell'Arma dei Carabinieri. Secondo quanto si apprende a Pappalardo è stato notificato oggi un provvedimento amministrativo di perdita ...Il conducente della moto è finito sull'asfalto riportando ferite su tutto il corpo, se pur non gravi. Ferito anche il conducente della Renault Clio ...