Pedro | quella clamorosa sorpresa di Ferragosto e dintorni che incide sul derby

(Di lunedì 27 settembre 2021)alla Lazio.sera, era il 17 agosto, svelammo unatrattativa che per tanti era una boutade. Ovvero che Sarri aveva chiesto proprio, stimandolo fin dai tempi del Chelsea, stimandolo non poco per la sua grande intelligenza tattica, al punto che lo ha schierato da subito, fin dall’esordio della Lazio a Empoli. Già, perchéstoria si è delineata in circa 48 ore: ladel 17 agosto è diventata una notizia ufficiale appena due giorni dopo, il 19. A pochi giorni dal debutto in campionato, ulteriore conferma che Sarri aveva scelto e che– come ha dichiarato anche ieri – ha subito detto sì con entusiasmo, proprio per il suo grande legame con l’allenatore fin dai tempi del Chelsea. Che poi potesse essere un protagonista del ...

Ultime Notizie dalla rete : Pedro quella

ha deciso di riscrivere la storia della stracittadina in epoca recente, ma non solo col ... ma lo spagnolo è l'unico ad averlo fatto prima con la maglia giallorossa e poi conbiancoceleste.Non solo Pedro: ecco i nomi di altri giocatori che hanno segnato nei derby italiani con le casacche di entrambi i club. Da Pedro a Kolarov passando per Ronaldo e Ibra.