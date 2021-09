Pedofilia online, aumentano i casi di adescamento: l'età media dei trasgressori è 15 anni (Di lunedì 27 settembre 2021) “Quello che riteniamo sia virtuale, non è virtuale, è reale e ha un impatto sulla vita dei bambini. La pedopornografia rappresenta minori già abusati nella vita reale”, dice all’HuffPost Don Fortunato Di Noto, presidente e fondatore di Meter Onlus, una associazione riconosciuta in tutto il mondo che da oltre trent’anni combatte a favore dei bambini vittime di violenza online. Lo stesso allarme si legge sul sito web di Interpol, l’Organizzazione internazionale della polizia criminale: “Le immagini di abusi sessuali su minori trovate sul web non sono virtuali. Sono dei crimini che coinvolgono bambini veri e sofferenza reale”. Parole che suonano come un avvertimento, soprattutto oggi che i casi di adescamento online a danno di minori sono aumentati. Dati sconcertanti sono emersi dal più grande sondaggio ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) “Quello che riteniamo sia virtuale, non è virtuale, è reale e ha un impatto sulla vita dei bambini. La pedopornografia rappresenta minori già abusati nella vita reale”, dice all’HuffPost Don Fortunato Di Noto, presidente e fondatore di Meter Onlus, una associazione riconosciuta in tutto il mondo che da oltre trent’combatte a favore dei bambini vittime di violenza. Lo stesso allarme si legge sul sito web di Interpol, l’Organizzazione internazionale della polizia criminale: “Le immagini di abusi sessuali su minori trovate sul web non sono virtuali. Sono dei crimini che coinvolgono bambini veri e sofferenza reale”. Parole che suonano come un avvertimento, soprattutto oggi che idia danno di minori sono aumentati. Dati sconcertanti sono emersi dal più grande sondaggio ...

