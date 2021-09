Papa Francesco ai giovani: “Il mondo ha bisogno della vostra forza per rialzarsi” (Di lunedì 27 settembre 2021) Città del Vaticano – Dopo la pandemia “non c’è possibilità di ricominciare senza di voi, cari giovani. Per rialzarsi, il mondo ha bisogno della vostra forza, del vostro entusiasmo, della vostra passione”. Lo dice il Papa nel Messaggio in occasione della 36ma Giornata Mondiale della Gioventù che sarà celebrata a livello diocesano il 21 novembre. “Mi auguro che ogni giovane, dal profondo del suo cuore, arrivi a porre questa domanda: Chi sei, o Signore? Non possiamo dare per scontato – sottolinea il Papa – che tutti conoscano Gesù, anche nell’era di internet”. Seguire Gesù significa anche essere parte della Chiesa: “Quante volte abbiamo sentito dire: ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021) Città del Vaticano – Dopo la pandemia “non c’è possibilità di ricominciare senza di voi, cari. Per, ilha, del vostro entusiasmo,passione”. Lo dice ilnel Messaggio in occasione36ma Giornata MondialeGioventù che sarà celebrata a livello diocesano il 21 novembre. “Mi auguro che ogni giovane, dal profondo del suo cuore, arrivi a porre questa domanda: Chi sei, o Signore? Non possiamo dare per scontato – sottolinea il– che tutti conoscano Gesù, anche nell’era di internet”. Seguire Gesù significa anche essere parteChiesa: “Quante volte abbiamo sentito dire: ...

